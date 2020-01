Feminicidios pasaron de 100 en el año 2014 a 166 en 2019

El 2019 será recordado como un año funesto para la integridad física y emocional de las mujeres. Pese a las campañas contra la violencia hacia esta población, marchas de protesta y mayor presupuesto, el machismo se siguió ensañando y dejando trágicas secuelas.

La violencia está en ascenso: entre enero y diciembre se registraron 166 feminicidios. Esta alarmante cifra genera preocupación si tomamos en cuenta que hace apenas cinco años, en 2014, el país se aterrorizaba con los 100 asesinatos registrados. Si comparamos con lo ocurrido ese año, se ha producido un 66% más de casos y no se trata solo de una cifra, sino de vidas, sueños, proyectos y familias destruidas.

El año pasado fue violento de principio a fin. El 1 de enero Clorinda Bonifacio (49) fue asesinada a golpes por su esposo Calixto Charaña, en Tacna; y el 31 de diciembre, en La Libertad, la venezolana Tatiana Rivera fue degollada por su expareja. Ella había huido hace dos meses de su país junto a su hija de la violencia de Leonardo Esparragoza, pero este la encontró.

La historia que mayor conmoción generó en el país y que demuestra la falta de empatía de las autoridades, sin embargo, fue la de Jesica Tejeda. Ella y sus menores cuatro hijos fueron atacados el 22 de diciembre por su expareja Juan Huaripata en El Agustino, Lima. Uno de ellos, de 9 años y con el rostro acuchillado, se hizo el muerto y salió a pedir ayuda cuando su madre y dos de sus hermanos aún estaban con vida.

Eso de nada le valió porque cuando su vecina acudió a la comisaría para que los policías auxilien de inmediato a esa familia, le respondieron “ya vamos”. Cuando llegaron, fue tarde: había tres muertos. Y la cifra se elevó a cuatro al día siguiente, con la muerte de la menor de apenas dos meses.

Eso provocó la remoción de todo el personal de la dependencia y la denuncia a seis agentes.

MINIMIZAN LOS HECHOS

Erika Anchante, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, considera que “hay fallas por parte de los operadores de justicia, que no toman conciencia de la gravedad de esta problemática, minimizan los hechos y entonces no ejercen (sus funciones) como se debería”. Esto, añade, da una sensación de impunidad a los agresores. “Sienten que pueden llegar al extremo y no les va a pasar nada”, dijo a Perú21.

AÑO VIOLENTO

El 2019 ha sido el año más violento en la última década. El 2009, de acuerdo al Ministerio Público, se registraron 154 casos que significaban una tasa de 1.06 por cada 100 mil mujeres, muy similar a la de Brasil, que registra 1.1, y es el país que concentra el 40% de los feminicidios en Latinoamérica.

Para la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, esas cifras se deben a que “hay más reacción del machismo porque las mujeres dejan el temor, el miedo, se empoderan y denuncian la violencia”.

Lo que está ocurriendo demuestra que no basta solo con inyectar más dinero ni hacer más campañas, sino que se trata de cambiar la mentalidad machista y ser más empáticos.

TENGA EN CUENTA

El Ministerio Público informó, el mes pasado, que hay 640 mujeres en riesgo de ser víctimas de feminicidio.

La Defensoría del Pueblo informó que solo le han destinado S/2.4 millones de los S/345 millones de presupuesto para la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Añade que esa suma es insuficiente para continuar su labor de supervisión.