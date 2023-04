Delincuencia en el Callao . Un vendedor de ceviche en carretilla está preocupado por la integridad de su familia y la suya, luego de ser víctima de extorsionadores , quienes en un inicio le exigieron el pago de S/5 mil.

La víctima identificada como Ronald Silva señala que desde hace un tiempo viene recibiendo llamadas extorsivas. “Me amenazan pidiéndome dinero, de lo cual uno saca para el día. Recién estoy emprendiendo con mi esposa. Me dijeron S/5000 y me han ido bajando hasta S/500, después S/200 y después me dicen: ‘colabóranos con S/100 solo por esta única vez’”.

“Yo lo que le estoy diciendo es que usted pague y se evite problemas con nosotros y haga la colaboración tranquilamente. Es tu tranquilidad, la prosperidad tuya”, dice el extorsionador en el audio difundido por América Noticias.

“Me han amenazado que tienen rastreada mi casa, que toda mi familia, que tienen las balas para mí”, reveló Silva.

El comerciante teme por su vida y exige a las autoridades su intervención en este tipo de delitos. “Pido a las autoridades que se pongan firme, mano dura acá en el Callao, que pare esto. Uno como peruano tiene que sentirse seguro en su propio país, pero uno no está seguro”.

Finalmente, el vendedor asegura que seguirá trabajando para salir adelante y no cederá ante las exigencias de los delincuentes.

