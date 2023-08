Desde el 31 de julio, la presidenta y el tesorero de la empresa de transportes El Manchero, de San Juan de Lurigancho, venían siendo amenazados por una banda de extorsionadores que le exigían el pago mensual de S/3,000 para no atentar contra alguno de los 140 mototaxistas —con sus respectivas unidades— que integraban dicha asociación. Inicialmente, no hicieron mucho caso a esta intimidación. Craso error.

La mafia, que se hacía pasar en sus mensajes de WhatsApp como una facción del Tren de Aragua, detonó un artefacto explosivo en la casa de la primera y dejó un mensaje debajo de la puerta de la casa del segundo. Tras esto, ambos acudieron a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri para realizar la denuncia.

Tres miembros de esta mafia, denominada Los Pirotécnicos de San Juan de Lurigancho, fueron detenidos en inmediaciones de la avenida Santa Rosa, en el referido distrito. Se trata de Luis Vega Luciano, de 30 años, alias ‘Bolón’; Gianfranco Santillán Auris, de 18 años, alias ‘Leo’, y el menor C.R.A., de 16 años, alias ‘Loquito’, los que registran antecedentes por hurto, peligro común y contra la seguridad pública.

“A ellos se les detuvo en flagrancia, con S/300 que había cobrado por la extorsión. Además, se les incautó una moto y un mototaxi empleados para el reglaje, la colocación de los explosivos y el cobro de cupos”, explicó el coronel Jorge Carpio Ordaya, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones.

EN JESÚS MARÍA

Paralelamente, en Jesús María, fue capturado Manuel Mayta Díaz, de 28 años, en la concha acústica del Campo de Marte, tras cobrarle S/380 a una cosmetóloga. “Le exigían S/380 semanales desde el año pasado. Sumando todo el pago que ha hecho, este ascendería a S/20 mil. Si ella no podía pagar en efectivo, le exigían prendas. El detenido no actuaba solo. A él le hemos decomisado un celular, que nos dará valiosa información”, reveló el coronel Carpio Ordaya. Es cuestión de tiempo de atrapar a todos los integrantes de la banda.

El oficial señaló, además, que en lo que va de 2023 se han desarticulado 199 bandas dedicadas a la extorsión. Sostuvo que, últimamente, estas organizaciones criminales cuentan con gran cantidad de integrantes, cada uno de los cuales cumple una misión específica. Del mismo modo, afirmó que estas emplean a menores de edad y a mujeres embarazadas para el cobro de sus cuotas.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior (Mininter), entre enero y agosto se han registrado 13,189 denuncias por extorsión en todo el país (en el año 2022 fueron 15,634 y 4,416 en el año 2021). Las modalidades de extorsión más comunes son los préstamos ‘gota a gota’, el ‘chalequeo’, el contrato para matar, el ‘escopetazo’, el rescate de vehículos y el cobro de cupos, según al PNP.

ANÁLISIS: GENERAL PNP (R) EDUARDO PÉREZ ROCHA

No existe ningún plan contra la inseguridad. El plan tiene que estar por escrito con metas y debe decir, por ejemplo, vamos a utilizar tal cantidad de efectivos de patrullaje; o también que recoja el pedido de los alcaldes, quienes han solicitado que se declare el estado de emergencia en Lima y Callao para que los militares apoyen a la Policía en el patrullaje. Considero que en nuestro país no se debe aplicar un plan como el que aplicó el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Para comenzar, el problema en El Salvador estaba centrado en las pandillas. Lo que ha hecho este señor es tomar el Legislativo, poner a su gente, e intervenir el Poder Judicial. De tal manera que, ahora, no se necesita una orden judicial para detener; la mera sospecha sirve para meter a alguien a la cárcel; está prohibido el derecho a la defensa; se han incrementado las penas. Debemos regresar a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

TENGA EN CUENTA

La madrugada del 29 de agosto, extorsionadores asesinaron a Antonio Edmundo Saldaña Terrel, el ‘rey del caldo de gallina’, en su local ubicado en el paradero 14 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

Para denunciar estos hechos, llame a la Línea 1818 o al número 942 841 978. Asimismo, puede acudir a la Dirincri, en el cercado de Lima, a la comisaría o al Depincri más cercano.

VIDEO RECOMENDADO: