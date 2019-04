Agente de seguridad denunció a trabajador de hospital por tocamientos indebidos [VIDEO]

Una agente de seguridad de la empresa “Viproseg” que labora en el Hospital de Emergencias Grau de EsSalud , ubicado en el Cercado de Lima, denunció al operador de un ascensor del nosocomio por tocamientos indebidos y acoso.

La afectada de iniciales L.C.T.Z (33) contó que el pasado 20 de marzo usó el elevador para subir del primero piso al octavo donde hace guardia.

Con ella esperaban dos personas más, a los que el denunciado, César Suárez Silva (41) -quien también es deportista paraolímpico de vóley-, no los dejó ingresar, informó el noticiero ATV Noticias.

Entonces, en el cuarto piso y a puerta cerrada, la agente de seguridad aseguró que el hombre tocó su pierna y cuando intentó defenderse, él la redujo.

“Le dije ‘¿por qué me tocas’. Me dijo ‘es que yo sé hacer masajes’ […] Me ahorca y empieza a tocar las piernas, los pechos, las partes íntimas”, declaró la agraviada. Durante el forcejeo ella logró pedir auxilio.

“Delante de mi compañera reconoce lo que había pasado, que él no sabía lo que hacía”, añadió la denunciante, quien grabó un video cuando encaró a Suárez Silva. La agraviada cuestionó que se le haya cambiado de área de trabajo.

- EsSalud se pronuncia -

En un comunicado, el Seguro Social de Salud del Perú ( EsSalud) señaló que la denuncia por tocamientos indebidos y acoso está siendo investigada por la Policía Nacional.

A su vez, indicó que la Red Prestacional Almenara inició la indagación respectiva de lo ocurrido para aplicar las acciones de sanción contra el trabajador César Silva Suárez, en caso correspondan.

“ EsSalud tomará medidas sancionadoras más drásticas y exigirá que caiga todo el peso de la ley en caso se determine la responsabilidad del servidor en este execrable hecho”, señala el pronunciamiento.