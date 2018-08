Niega estar involucrada en el violento asalto a la agencia del Banco de Crédito en Breña . Shirley Lorena Díaz Huerta (26), empleada de la entidad bancaria y acusada de ser la autora intelectual del frustrado robo de medio millón de soles, dio la cara y se entregó a las autoridades.

La mujer aseguró que no tiene nada que ver con los hechos y recalcó no haber dado ninguna señal a los delincuentes para que intervengan, pese a que las cámaras de seguridad la captaron 'bailando' en una ventana.

"Me arrepiento mil veces haber bailado durante ese momento (del robo). Si yo no hubiese bailado, no me hubieran echado la culpa" , señaló en una entrevista exclusiva para '24 horas'.

Shirley Lorena Díaz Huerta además negó que su pareja esté involucrado en el asalto, pese a que el vigilante de la entidad bancaria lo acusó de ser su cómplice.

"He bajado de peso, no puedo comer, mi familia está mal. Tener que estar escondida. Yo no he hecho nada", dijo entre lágrimas.