No hizo caso a amenazas de extorsionadores y murió acribillado. Amigos y autoridades ofrecieron más detalles del asesinato del cantante de cumbia Jaime Carmona, ‘El Tayta’, quien ayer fue enterrado en el Cementerio Parque del Recuerdo de Ancón, luego de que un sicario acabara con su vida la noche del lunes en la Cebichería Muelle 21, en Independencia.

Juan Pablo Fernández, administrador de El Huaralino, local donde se veló el cuerpo del artista, contó con tristeza que “la información que tengo es que (Jaime) estaba siendo amenazado desde antes, pero no dijo a la familia, no hizo caso, no denunció...”.

Anderson Carmona dijo que “probablemente sea así” al ser consultado si su hermano, al igual que otros artistas, era víctima de actos de amedrentamiento y pago de cupos a extorsionadores con el fin de continuar realizando conciertos en Lima Norte.

EN LA MIRA

Fuentes policiales informaron que el 7 de mayo el cantante sufrió un atentado ejecutado por sujetos armados, por lo que tramitó una solicitud ante la Sucamec para portar un arma de fuego, que finalmente le fue autorizado.

En 2019, cuando era parte del grupo Los Claveles de la Cumbia, comenzó a recibir sus primeras llamadas extorsivas.

