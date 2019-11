Una mujer casi le arranca la oreja a su rival en una brutal pelea en El Agustino. La contienda entre la atacante y la víctima se dio por la disputa de la plaza de ventas de desayunos a los taxistas que circulan en el cruce de la avenida Mariátegui con el jirón 1 de mayo.

Según informó el canal de streaming RTV, la agredida fue identificada como Rosmery Marino (21) y la agresora como Ana María Rodríguez, quien permanece detenida en la comisaría del sector.

“Por la competencia de la venta, la chica desde hace tiempo me tenía amenazada diciendo que me va a desfigurar, que me va a sacar el ojo, pero yo la ignoraba. Pero ayer me agarró y me arranchó la oreja... luego ella empezó a reírse diciendo que me dejó sin oreja”, indicó Rosmery Marino.

La mujer exigió justicia y el pago de su tratamiento que hasta el momento asciende a S/2,300. Agregó que en los próximos días, deberá someterse a otra cirugía.

“Quiero que se aleje de mí, que no se acerque... o es una loca o está mal de la cabeza. Puede llegar a matarme, lo que hizo no es normal”, agregó.

Según la hermana de la víctima, la atacante siempre tiene esta conducta.