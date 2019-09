Una de las víctimas descuartizadas en San Martín de Porres , el peruano Jafet Caleb Torrico Jara, recibió un mensaje de despedida de una de sus amigas venezolanas con las que había entablado una estrecha amistad.

El mensaje da cuenta de la cercanía que el peruano tenía con varios extranjeros en nuestro país, entre ellos una joven que lamenta lo sucedido y agradece la amistad de Torrico Jara.

“Siempre estabas enamorándome, pero siempre te vi como un buen amigo (...) me dijiste que tú te querías hacer cargo de mis bebés y te dijo que yo me venía a Colombia y me diste muchos consejos y me dijiste muchas cosas lindas. Yo que te conozco estoy segura que te dejaste llevar por el otro venezolano”, se lee en el mensaje.

“Buen amigo, siempre te recordaré. De ti aprendí que no todos los peruanos son iguales porque fuiste muy grande, especial conmigo”, se lee en un segundo mensaje, según informó ATV+.

Como se sabe, los restos descuartizados del peruano Jafet Caleb Torrico Jara y el venezolano Rubén Matamoros Delgado, fueron encontrado en distintas partes de Lima, específicamente en los distritos de San Martín de Porres y el Rímac.