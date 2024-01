“Esto es un atentado contra la libre expresión, integridad y derechos fundamentales de la persona”, denunció el exalcalde de Comas, Miguel Saldaña Reátegui, luego de que desconocidos detonaran la noche del lunes dinamita en la puerta de su vivienda.

El exfuncionario aseguró que nunca ha recibido amenazas y que el único hecho que ocurrió antes del ataque fue haber entrevistado a una dirigente del mercado informal “Chacra Cerro”, demolido el 1 de enero por disposición del alcalde Ulises Villegas.

La detonación del artefacto explosivo no causó lesiones personales —el exalcalde y su familia no estaban dentro de su vivienda—, pero sí hubo daños materiales. Producto de la onda expansiva, los vidrios del predio y las rejas de la puerta quedaron destrozados, mientras que la vereda de concreto se levantó. Por falta de corriente eléctrica, las cámaras de vigilancia del inmueble no registraron a los autores del atentanto.

“No puedo responsabilizar a nadie, sin antes tener una prueba, pero sí tengo hechos. No cabe duda de que al alcalde (Ulises Villegas) le ha molestado que haya entrevistado a los ambulantes. En su TikTok, él ha sostenido que yo estoy incentivando que ellos vuelvan a (ocupar) la calle”, declaró Saldaña a Perú 21.

LOS HECHOS

El 2 de enero Saldaña entrevistó en su programa radial a Liset Arteaga, dirigente del mercado mencionado. El exalcalde refiere que cuatro días después, el sábado 6, día de su cumpleaños, desconocidos dejaron dos petardos de dinamita en el vehículo de un familiar en un hotel campestre en Puente Piedra.

“Pensé que era un hecho aislado lo del sábado; sin embargo, cuando encontramos que la modalidad es la misma, me pongo a pensar en cuál sería la razón. Una de las razones, podría ser que le he dado a los comerciantes desalojados un espacio en mi programa”, ratificó Saldaña.

Este diario pidió un descargo a la oficina de prensa del alcalde Villegas, pero no hubo respuesta.

El artefacto explosivo detonado el lunes en la vivienda de Miguel Saldaña es dinamita. “Se ha descompuesto con la explosión, pero se encontró restos de un sistema de iniciación pirotécnica, todo indica que es dinamita. La carga explosiva ha sido envuelta en plástico y dentro había tornillos de color negro”, explicó a Perú 21 el comandante PNP, Juan Chenett, jefe de la Udex.

SABÍA QUE

El uso de clavos como insumo de la dinamita tiene la intención de “causar lesiones a las personas que están cerca. En época del terrorismo se usaba bastante”, dijo el comandante PNP Juan Chenett, jefe de la Udex.

“Me da verguenza que un exalcalde esté promoviendo que la gente regrese a las calles. Lo que no hizo en 12 años, yo le estoy enseñando a trabajar”, mencionó Ulises Villegas en su TikTok.





