En el distrito de Villa El Salvador, un grupo de tres delincuentes intentaron robar un auto en el que además de tres adultos, se encontraba una niña de 5 años, quien empezó a llorar y gritar durante el violento episodio.

Los hampones interceptaron a la víctima, el propietario del carro, y sus acompañantes, su pareja y su hermano, en el cruce de las avenidas Velasco Alvaro y Los Álamos. Fue entonces que los amenazaron, los bajaron del auto y les quitaron la llave del carro en medio de una violencia que impactó a la menor.

“Me agarraron dos (delincuentes) y me golpearon. No puse resistencia y se llevaron mi móvil...”, contó el dueño del automóvil a América TV. Sin embargo, los malhechores no esperaban que seis vecinos del lugar intervendrían para ayudar a las víctimas tras presenciar el escándalo.

Los vecinos lograron capturar a uno de los delincuentes, de nacionalidad venezolana. Según se supo, el extranjero indocumentado tiene 5 meses en el Perú y 15 días en Lima. Este fue conducido a la comisaría del sector y luego a la Fiscalía de Villa El Salvador.

Las víctimas están con temor a las represalias tras las amenazas de muerte que recibieron de parte de los delincuentes.