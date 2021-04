No solo lágrimas y lamentos. Un delincuente que acostumbraba robar celulares a los conductores que transitaban por La Victoria, se atrevió a pedir trabajo a los agentes que lo capturaron cuando acababa de cometer el delito.

Al ser cuestionado por los policías, el hombre le pidió a los agente que le consigan trabajo: “Profe, si usted me busca uno, yo trabajo”.

Además, justificó su accionar con su falta de estudios: “Yo no puedo buscar, tengo 18 Ni siquiera he terminado el colegio, no tengo certificado de estudios”

El sujeto confesó que perteneció a un grupo delincuencial cuando aún era menor de edad, hecho por el que también fue capturado por el Grupo Terna.

