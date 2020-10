Cristina Rodríguez Bobadilla, integrante y propietaria de la orquesta “Hechiceras de la Salsa”, reapareció para pronunciarse sobre la investigación de la Policía en su contra por ser la presunta cabecilla, junto a su pareja Anderson de los Santos, de una banda internacional dedicada al fraude mediante la clonación de tarjetas de crédito.

Si bien sobre ella pesa una detención preliminar de siete días por parte de la Policía, Rodríguez Bobadilla asegura que nadie la buscó en su vivienda. “Cómo van a decir que soy la más buscada si estoy en mi casa y nadie me va a buscar. Cómo no van a tener mi dirección si me han estado haciendo seguimiento”, expresó en el programa Día D, sin embargo, reconoció que luego abandonó su residencia y pasó a la clandestinidad.

Además, afirmó que las propiedades que tiene a su nombre son gracias a sus actividades artísticas hace 15 años y que desde 11 años atrás tiene su “empresa constituida”. Además, explicó por qué no se entrega a las autoridades.

“Porque las injusticias existen y yo no tengo por qué quedarme detenida siete días, yo no merezco eso”, expresó.

Cristina Rodríguez Bobadilla afirmó que el retiro de dinero que hizo en cajeros automáticos fue por disposición del padre de su hijo para la manutención del menor. “Yo no tengo ningún problema en confiar en mi pareja y el padre de mi hijo”, indicó.

Sobre la presunta participación de sus familiares en el retiro de los dineros en los cajeros, ella aseguró “que no puede hablar por otras personas”, y que Anderson Dos Santos debe ser quien responda por sus detenciones en otros países. No obstante, aseguró que los dos invirtieron en dos restaurantes en Lima y que él tiene “inversiones” en Brasil.

