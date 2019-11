Indignante. Una niña de segundo grado de primaria casi fue secuestrada por un sujeto que la engañó tras ofrecerle un helado. El intento del rapto ocurrió el martes pasado en el distrito de Comas .

La denuncia la hizo pública la madre de la menor, quien mostró los videos en los cuales se observa los precisos momentos en que el inescrupuloso intenta llevarse en brazos a su hija.

Gracias a los gritos de la víctima, los vecinos pudieron encarar al secuestrador, a quien no le quedó más opción que soltar a la niña y fugar con rumbo desconocido. El hombre, actualmente, se encuentra como no habido.

Según contó la progenitora a ’90 Matinal', su hija estuvo buscando un puesto en dónde comprar un helado. Sin embargo, al no encontrar quién se lo venda, el sujeto le ofreció darle uno, con la condición que lo acompañe.

“'Hola, soy el primo de tu mamá, ¿quieres un helado? Vamos, aquí nomás te lo compro’, le dijo a mi hijita. Se la llevó por un parque, la carga y cuando ella ve que está lejos, empieza a llorar y a desesperarse”, relató la madre al noticiero.

El momento del rapto ocurrió en un instante en el cual la mamá estuvo atendiendo a su otra hija, quien es una bebé recién nacida. “Me descuidé por un momento y ya no estaba", agregó ella.

DENUNCIA DESATENCIÓN EN COMISARÍA

La madre resaltó que se encuentra indignada porque, cuando acudió a la comisaría de su jurisdicción, no le quisieron atender la denuncia de intento de secuestro. La dependencia policial es la de Santa Isabel de Comas.

“No me quisieron responder mi denuncia y eso que fui con los videos. Ellos me dijeron ‘con estos videos no puede hacer nada acá, vaya a la Dirincri'”, manifestó.

Además, cuando les pidió a los policías que la trasladaran en un patrullero, ella asegura que recibió esta respuesta: “no se puede, todas las unidades están ocupadas, le recomendamos que vaya a la avenida Túpac y tome su carro”.

La madre espera que, con ayuda de los videos, las autoridades puedan capturar al hombre quien intentó secuestrar a su hija de siete años.

Niña secuestro