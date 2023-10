Indignación. Una mujer dio a luz en la puerta del hospital Marino Molina de Comas luego de que le negaran la atención. El padre denunció que recién los ayudaron cuando el bebé ya había nacido en el piso de un pasadillo.

El acto fue presenciado por varios pacientes, quienes denunciaron la negligencia. Imágenes en redes sociales mostraron cómo el bebé estaba en brazos de una enfermera, mientras que la madre, quien estaba tirada en el piso, era suturada por otra profesional de salud.

¿Pero cómo sucedió la negligencia? La mujer gestante se había dirigido con su esposo en taxi al nosocomio, cuando el vigilante les negó la entrada.

“Llegamos en taxi y el vigilante me dice ‘por acá no, por el otro lado’ porque la reja estaba cerrada. Entonces tuvimos que empujar la reja a la fuerza y la metí (a su esposa) por acá”, explicó el padre a Latina. Luego, contó que al entrar pidieron una silla de ruedas, pero el personal les indicó que no tenían.

Entonces, se dirigieron caminando al área de ginecología del hospital cuando se le rompió la fuente y, en la desesperación, el bebé cayó al piso.

“Una señora salió a la puerta a ayudarme, pero fue demasiado tarde porque se le vino el bebé, mi hijito cayó al piso, en mi desesperación tiré todo y lo recogí, estaba llorando”, describió consternado el progenitor.

Recién cuando este tuvo a la criatura entre brazos, dos enfermeras acudieron a auxiliarlos. Incluso, una de ellas tuvo que cortar en el cordón umbilical en el suelo. Pese al grave incidente , el estado de salud de la madre es estable.

En tanto, los demás pacientes denunciaron que el hospital carece de varios implementos médicos, como camillas y sillas de ruedas.





