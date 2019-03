Falleció mujer que fue atacada a balazos junto a su amiga en Comas [VIDEO] Estuvo internada once días en el hospital, pero no soportó una tercera operación. Los familiares creen que su ex pareja estuvo detrás del crimen.

La víctima no soportó a una tercera operación. (Foto: Captura/América Noticias) La víctima no soportó a una tercera operación. (Foto: Captura/América Noticias) La víctima no soportó a una tercera operación. (Foto: Captura/América Noticias)