Un video en el que se muestran sanguinarias imágenes y en el que los descuartizadores de dos jóvenes muestran total sadismo con los restos de una de sus víctimas es para la Policía un código de mafias, un mensaje de poder que los asesinos han difundido y que estaría dirigido a sus rivales.

Este material llegó la noche del jueves –a través de WhatsApp– a distintos medios de comunicación televisiva. Agentes de la División de Investigación de Homicidios presumen que fueron los propios criminales quienes lo enviaron.

“Es un mensaje de poder. El poder de supremacía, aquí mando yo. Eso es lo que quieren decir con esta forma de asesinar y descuartizar”, señaló a Perú21 un oficial a cargo del caso.

Refirió que “esta forma de crímenes en Venezuela es común. Los descuartizan y los restos los lanzan al río. El haber matado y subido las imágenes en las redes sociales es un mensaje como lo hace la banda Tren de Aragua y otras, que muestran las cabezas de sus víctimas como trofeos”.

En el mencionado video se escucha a los asesinos dirigirse a su víctima. “Maldito, para que no escuches más lo que no tienes que estar escuchando, sapo... maldito venezolano, y entregando a tus mismos parceros... No me estés mirando, maldito”, son algunas de las frases de los homicidas.

Respecto a esta violencia, el médico psiquiatra Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud, dijo que “estamos hablando de personas que tienen personalidades crueles, psicopáticas y muy inmaduras. Por lo general no tienen capacidad de sentir culpa, no tienen el menor reparo de exhibirse con cierto grado de poder. Esto se vuelve un círculo vicioso en el disfrute del dolor ajeno”, explicó.

“Muchas veces estas personas tienen el antecedente de haber tenido una crianza en un ambiente de caos. Tenemos que prevenir, trabajar en conjunto, formar redes de protección, no ser indiferentes cuando vemos que alguien está siendo objeto de violencia. Debemos unir fuerzas para enfrentar todo tipo violencia”, enfatizó.

BANDA DE PROXENETISMO

Por otro lado, para la Policía todo apunta a que se trata de una mafia vinculada al proxenetismo, y es que el hotel Señor de Sipán, en San Martín de Porres, donde se cometió el doble asesinato, era utilizado también como un prostíbulo clandestino.

Se estableció que las dos mujeres sospechosas de haber participado en el asesinato, conocidas como ‘Bárbara’ y ‘Michel’, ejercían el meretricio. Y las dos víctimas, el peruano Jafet Torrico (24) y el venezolano Rubén Matamoros (22), eran los llamados jaladores de clientes.

Esto ha sido corroborado por los trabajadores del hospedaje que, además, contaron que sus cómplices serían los conocidos como ‘Legui’, ‘José Concho’, ‘Jesús’ y ‘Machelo’. Todos ellos ya habrían salido del país.

Se supo que una de las mujeres es una peligrosa delincuente que figura entre las más buscadas en su país. Incluso su nombre estaría en la lista de la Interpol.

En tanto, la Policía detuvo al recepcionista del hostal, identificado como el venezolano Alexander Rafael Salazar Álvarez. Ello debido a que se estableció que este había manipulado las cámaras de seguridad, precisamente, entre las horas en que se habría perpetrado el crimen.

Él permanecerá durante siete días en la Dirincri por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte. Esto luego de que la Fiscalía solicitara su detención preliminar por estar comprendido en la investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado.

SUSPENDEN ACTIVIDAD COMERCIAL POR 30 DÍAS

La Municipalidad de San Martín de Porres suspendió toda actividad comercial en la zona de Fiori, donde está ubicado el hotel Señor de Sipán. La medida se aplicará durante 30 días, anunció el alcalde de ese distrito, Julio Chávez.

El burgomaestre sostuvo que se había tomado esa decisión “frente a la constatación de que la vida de las personas está en riesgo”.

“Con ello fiscalizaremos temas de seguridad, salubridad, parámetros de hasta dónde se puede construir y zonificación”, indicó.

Refirió que todo empezó con la instalación de los terminales terrestres. “Esta actividad empuja a otras, como la instalación de hostales, bares, discotecas y restaurantes. Estamos hablando de un radio de diez manzanas totalmente tugurizadas”, dijo.