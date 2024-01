Terror en Cieneguilla. Un ciudadano chino atacó a machetazos a su vecino del piso superior porque, según relató, hacía mucho ruido después de las 10 de la noche desde hace dos meses.

“Todos los días chanca y chanca. Yo hablo y no me hace caso (cuando le pido que pare). Yo estoy molesto”, mencionó Wi Hi Aluo al serenazgo en la puerta de su restaurante, justo antes de volver al ataque.

A pesar de la presencia de los agentes municipales, el dueño del chifa volvió a arremeter contra el encargado de la barbería de encima con su arma en la mano. Ambos terminaron en la comisaría.

En la dependencia de la Policía, el agraviado denunció que el ciudadano chino volvió a amenazarlo y, si es que Wi Hi Aluo consigue salir libre del cargo que le imputaron, no podrá continuar tranquilo con su vida.

“Empezamos a forcejear, pero él no me pudo ganar, por lo que bajó a su local para sacar su machete. Pido garantías para mi vida, porque en la comisaría me dijo que me va a matar”, contó la víctima.

