Un joven de tan solo 18 años fue asesinado esta madrugada luego de que su familia no pudiera pagar el rescate de 25 mil soles que exigían los secuestradores en Chorrillos.

Lamentablemente, Cristian André Zurita Rengifo dejó de existir este viernes 19 de enero luego de permanecer más de dos días en cautiverio y rogando por su vida.

Hace dos días, la futura víctima salió de su casa tras una llamada y no regresó más. En ese lapso, los extorsionadores se contactaron con la familia mandando fotos y videos del siniestro.

De acuerdo al testimonio de la hermana de la víctima, la Policía (PNP) tenía conocimiento del secuestro porque ella puso la denuncia, pero no consiguieron ayudarla.

“Ellos tienen el nombre de los bancos a donde querían que deposite los 25 mil soles (de rescate). Él cachueleaba en mudanzas y construcción civil”, reveló la familiar.

Luego, agregó que “la PNP geolocalizó el celular de mi hermano, pero no quisieron ir. Me dijeron que me encuentre con los delincuentes, pero ellos sólo querían que les haga un depósito”.

Al no tener la cantidad de dinero para pagar el rescate, el tiempo dado por los secuestradores se acabó y lo hicieron saber mandándole a la mamá un video disparándole a su hijo.

Después de cometer el terrible asesinato, los despiadados delincuentes arrojaron el cuerpo inerte de Cristian Zurita a 20 minutos de su casa, en los Pantanos de Villa de Chorrillos.





