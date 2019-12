Luego de que fuera hallado el cuerpo de Joshueny Marjoley Muñoz Bravo, en su pequeño cuarto en Chorrillos, con señales de haber sido violada y estrangulada, se comenzaron a tejer varias interrogantes: ¿Quién se ensañó tanto?, ¿por qué?, ¿fue alguien de su entorno? La joven que recién terminaba su carrera de Administración y ya estaba laborando, encontró la muerte a sus cortos 23 años y deja a una familia que busca justicia.

Una de las primeras pistas por lo que se presumió que el autor del horrendo crimen era un extranjero, es el mensaje con lápiz labial en el espejo que dejaron sus verdugos: “No te metas con el veneco”.

Este mensaje fue desestimado por la policía que investiga el caso, pues para ellos solo se trata de un distractor. “Nos demuestra que el homicida buscaba despistarnos. Ningún venezolano se expresa de sí mismo como veneco”, explicaron.

Tras los avances de la investigación, se determinó como principal sospechoso al exenamorado de la víctima, identificado como Paolo Escobar, y luego de escarbar en su vida y antecedentes, se encontró que ya contaba con antecedentes penales por violencia.

ANTECEDENTES DEL EXENAMORADO

“Ahí es donde entran nuestras sospechas y empiezan a buscar el historial de Paolo y se dan cuenta que él ya tiene un reporte anterior, que era acuchillar a una familia de cuatro personas y se había trepado a una casa”, expresa la hermanastra de Joshueny.

Además, en abril de este año, Paolo Escobar, fue denunciado por tentativa de feminicidio, cuando atacó a un grupo de mujeres con arma blanca y un martillo. Antes de eso había terminado una tormentosa relación de cuatro años con Joshueny, que había comenzado en el instituto donde estudiaron juntos.

“Una fecha habían salido a divertirse como jóvenes, pero llegaron entre jalones hasta la puerta dónde ella vivía y yo a ese momento, yo bajé para apaciguar”, comenta Pablo Muñoz, afectado padre de la víctima.

En sus redes sociales, ambos pregonaban amor, pero otra habría sido la historia en la vida real. “Mi tía me contó que la última vez que ellos se vieron fue cuando él la invitó a su casa para que vean una película y él le quitó su dinero. Le botó a las 3 a.m. y ella no sabía que hacer en ese momento porque estaban lejos de su casa”, asegura la sobrina de la víctima.

Pese a que terminaron en marzo de este año, según cuenta el entorno de Joshueny, Paolo Escobar no se resignaba a perderla. “La estuvo amenazando de muerte, porque iba hasta su trabajo luego de que ella lo denunció”, agrega la sobrina.

Hasta el momento todo apunta a Paolo, porque según indica la familia, ellos iban a verse un día antes del cruel asesinato y desde ese día no volvieron a saber de la joven. Además, la madre del sospechoso llamó al papá de la víctima llorando y pidiendo perdón.

JOSHUENY DENUNCIÓ

El padre de Joshueny la acompañó a hacer la denuncia y pedir garantías para que su exnovio no pueda acercarse; sin embargo la madre de Paolo habría intercedido para que retire la denuncia. Pese a retirar los cargos en su contra, el sujeto no dejó de acosarla.

NÚMERO 160

Joshueny se convierte en el caso número 160 de feminicidio en lo que va del año en nuestro país.

Crimen de la administradora