La pesadilla que vivió el ciudadano chino Liu Xiunhuan (33), al ser acusado de preparar platillos con carne de perro por los defensores de animales, aún lo persigue.

El pasado 18 de enero —noche en la cual lo intervinieron cuando llegaba a su chifa 'Asia' ubicado en Independencia — un tumulto de enfurecidas personas quisieron atacarlo porque encontraron a un can dentro de su vehículo.

No bastó mucho tiempo para que, enceguecidos por la rabia, los animalistas armaran un escándalo dentro y fuera del restaurante oriental. "¡Están comiendo carne de perro muerto!", "¡En este chifa son mata perros!", "¡Los cocinana vivos!", se escuchó gritar sin fundamento.

Pero eso no es todo. Imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron los interiores del chifa muestran que estas personas persiguieron a Liu Xiunhuan para pegarle. Inclusive, policías tuvieron que intervenir para calmar a los manifestantes.

"La gente me atacó a mí y me corretearon. Entró la policía y me golpearon en la cabeza y en mi espalda. Me tiraron los servilleteros. Como pensaban que era carne de perro, me persiguieron", contó el ciudadano chino a Reporte Semanal.

Consultado sobre por qué tenía un can dentro de su vehículo, él contó que la vendedora de carne del camal de Canta se lo regaló. A la mascota la bautizó como 'Negro' y aceptó que su error fue, quizá, llevarlo en la maletera de su automóvil, junto a la carne de res que había comprado.

"La dueña del puesto de carne se lo regaló. Me gusta tener mucho mascotas. Me gusta jugar con perritos", aclaró al dominical. Además, exigió que le devuelvan a su mascota, la cual se la arrebataron ese mismo día de la intervención.

Liu Xiunhuan trabaja junto a su cuñado en el chifa 'Asia'. Ellos confesaron que la turba de los defensores de animales los sorprendió porque "nunca nos hemos metido con los animales" y porque suponían que "en Perú las personas eran buena gente".

Como se recuerda, estas acusaciones que pesaron sobre este restaurante oriental fueron desmentidas tras los resultados del análisis toxicológico que se le practicó a la carne incautada. La prueba arrojó que, efectivamente, era carne de res, y no de perro.