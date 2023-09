El pasado viernes una granada detonó en la puerta de la discoteca Xanders en San Juan de Lurigancho, donde ‘Chechito’ y su banda ‘Los Cómplices de la Cumbia’ se iban a presentar. Ellos habían sido amenazados por una mafia de cobro de cupos, por lo que decidieron retirarse de los escenarios.

Como se recuerda, sicarios les exigieron una suma de 300 mil soles para dejarlos tranquilos y, tras no poder pagarlo, la orquesta prefirió retirarse un tiempo. No obstante, su presentación en el Fest Salsicumbia 2023 marcaba su vuelta de nuevo, sin imaginar que terminaría en un atentado.

Al respecto, Sergio Romero Toledo (’Chechito’) contó que entre los afectados están sus familiares y sus amigos, y que él temía que sucediera un grave hecho y fue justamente lo que pasó: “tenía miedo de que esto pasará y pasó, estuve muy asustado, preocupado, lamentó lo que pasó, pero pienso que el show debe continuar”, dijo a Día D.

Asimismo, aclaró que han reforzado su guardia de seguridad, por lo que esperan no tener problemas: “ya no podemos parar, (quiero) pedir a toda la gente que me sigue comprensión, el tema de seguridad se ha triplicado, no se quedarán con las ganas (de escucharnos), tranquilos, espero verlos”, puntualizó.

¿Quién es ‘Chechito’?

Sergio Romero Toledo (nombre real) es uno de los nuevos representantes de la chicha peruana y cumbia, lidera el grupo ‘Los Cómplices de la Cumbia’, grupo que ha ganado mucha fama en tiktok en menos de un año.

Se le conoce también como el ‘Bad bunny de la chicha peruana’ por su estilo y algún parecido con el famoso cantante puertorriqueño.

