Una mujer decidió demoler su casa de tres pisos en Chancay luego de que el Poder Judicial ordenara su desalojo por pedido de su exsuegro. La mujer, identificada como Yumiko Ramírez, habría construido la vivienda en el terreno del señor.

Ramírez contó que su exsuegro le pidió el terreno, pero no la construcción, por lo que no dudó en derrumbarla, ya que todo salió de su bolsillo: “quiere que le entregue el terreno, mas no la edificación porque eso yo lo he hecho, a mí me ha costado, me he privado de muchas cosas para tenerla (la casa”), dijo a los medios locales.

Asimismo, contó que ella y el padre de sus hijos, Ricardo Vega, tienen cuatro hijos y que él los abandonó hace más de siete años. Incluso, afirmó tener documentos que Vega firmó donde admite el abandono de hogar.

TROME |Mujer tumba su casa que construyó en terreno de su exsuegro

A partir de ahí, la madre de familia asumió la responsabilidad completa del hogar, mientras que Vega se fue a vivir con otra mujer, con quien luego tuvo hijos.

Sin embargo, tras la ruptura, el padre del hombre, Pablo Honorato Vega, inició un proceso judicial para desalojar a Ramírez.





