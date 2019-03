Más de 20 mujeres acusan a un sujeto de acosarlas sexualmente y amenazarlas [VIDEOS]

Más de 20 mujeres denunciaron a un sujeto, identificado como Andree Igor Alberto Asencios Gutiérrez (34), de acosarlas sexualmente y de amenazarlas con insultos a través de las redes sociales .

Las víctimas contaron al programa “Panorama” que Asencios Gutiérrez las abordaba en la calle o las agregaba como contacto en Facebook para enviarles mensajes de alto contenido sexual o imágenes de él desnudo.

En el reportaje se indicó que dicho sujeto acosaba a las jóvenes, muchas de las cuales eran menores de edad. Entre sus víctimas están personas que viven en el condominio de la urbanización Los Girasoles, en Chaclacayo , donde él también reside.

A pesar de que las jóvenes lo bloqueaban en las redes sociales, Asencios Gutiérrez se creaba hasta siete perfiles con diferentes nombres para seguir acosándolas. En algunos casos las hostigaba meses, un año y hasta cuatro años.

De acuerdo a “Panorama”, el sujeto fue denunciado por sus propios familiares en la última Navidad por agresión física y psicológica.

Ascensios Gutiérrez logró ser contactado por el dominical 'Punto Final' y, tras una corta conversación con el reportero, este sujeto intentó defenderse de las acusaciones:

"Es que están difamando. He cambiado algunos, pero están cambiando las conversaciones. No estoy amenazando a nadie. Están cambiando los mensajes porque están poniendo y agregando cosas. Yo no he escrito eso, compadre", respondió.

Andree Igor Alberto Ascensio Gutiérrez fue denunciado por acosar sexualmente a más de 20 mujeres. (Video: Panorama)

Acosador de Chaclacayo

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR