Vecinos destrozan barbería de sujeto acusado de violar a dos niñas en Cercado de Lima [VIDEO]

Una madre de familia acusó a un sujeto de abusar sexualmente de dos niñas, de 10 y 12 años. Por esta razón, la progenitora y un grupo de vecinos del Cercado de Lima atacaron esta madrugada la barbería, propiedad del presunto agresor.

Los enardecidos residentes causaron destrozos en el local de la cuadra 1 del jirón Huancavelica del Cercado de Lima. Ellos acusan a Christopher Junior Pingo Guillén (22), ex pareja de la hermana mayor de las menores, de ser el autor de constantes abusos sexuales, informó América Noticias.

“Mis hijas se quedan en casa de mi hermano y ahí le contaron todo. Quiero que hagan justicia porque son dos niñas. Una de 10 y otra de 12. Lo quiero ver preso”, dijo la madre de las niñas, quien también pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP).

Tras la revelación de las menores, la madre de familia presentó la denuncia ante la comisaría de Monserrate. Sin embargo, el paradero de Pingo Guillén es desconocido. En tanto, la madre del acusado exigió una exhaustiva investigación.

“Mi hijo no está acá. Toda la familia [de las menores] habla que soy apañadora. No tengo porque apañar si mi hijo lo ha hecho o no. Si ha hecho algo malo lo va tener que pagar”, remarcó Evelyn Guillén.

La Policía Nacional y la Fiscalía investigan el caso. La familia pidió apoyo psicológico pues en los próximos días ambas niñas serán llevadas a la cámara Gesell, la cual determinará si hubo o no un ataque sexual.