Insólito. Falsos brujos fueron detenidos por la policía en Cercado de Lima , luego de que una mujer los denunciara por estafa tras pagar más de 14 mil soles para que curen sus males. Sin embargo, nunca vio cambios en su salud.

La mujer señaló que recurrió al ‘Maestro Shaitán’ en su local de Barrios Altos porque se sentía mal y un principio pagó 1600 soles. “Estaba decaída, me dolía el cuerpo y yo acudí para que me haga una limpieza”, señala la víctima.

Cuando pensó que ya le habían ‘curado’, le solicitaron más dinero. La mujer, en su desesperación, pidió préstamos por miles de soles para pagarles. Sin embargo, días después, le exigieron más.

Me iban a curar en una semana... pero pasaron cuatro días y me llamaron para decirme ‘tu caso es bien grave, vas a morir y necesito que me deposites 6 mil soles’, luego me volvió a llamar para pedirme 500 soles, me dijo que esa cantidad es lo que pide su muñeco como ofrenda. Después de días volvieron a pedirme a 6 mil soles”, contó la mujer en diálogo con América noticias.

A pesar de pagar más de 14 mil soles, no vio esos cambios que buscaba en su vida, por lo que decidió denunciarlos. “Según la denunciante, la amenazaban porque si no entregaba el dinero que ellos pedían iba a ver consecuencias para sus familiares, serían dañados por hechicería”, mencionó Miguel Ángel Bolaños, jefe de la División Policial Centro 1.

La Policía llegó hasta el inmueble de Cercado de Lima y encontró lo que parecía ser una escena sacada de una película de terror: había imágenes que parecían demonios, velas que rodeaban las fotos de aparentes víctimas y hasta un cuarto que habían ambientado como si fuera un cementerio.

Los intervenidos fueron llevados al Depincri del distrito y están a la espera de que las autoridades decidan su futuro. Sin embargo, el ‘Maestro Shaitán’ logró huir de la justicia y está con paradero desconocido.

