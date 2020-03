Desde San Isidro el ministro del Interior, Carlos Morán, se pronunció respecto al caso de violación y asesinato de la pequeña Camila de cuatro años en Independencia y aseguró que ya existen pistas que en las próximas horas darán con el paradero del adolescente implicado en el caso.

“El domingo mismo el propio coronel jefe de la División de Secuestro ha estado desde temprano monitoreando en el lugar de los hechos con un equipo especial”, dijo el titular de la cartera en diálogo con la prensa.

Agregó que el equipo especial está trabajando el caso y han identificado al presunto autor que es un menor de edad de aproximadamente 15 años.

“Yo no quiero adelantar más pero están trabajando muy bien este tema con algunas pistas que van a dar resultados en las próximas horas, espero yo. Es un compromiso, ¿quién no tiene un hijo menor de edad, una niña o un niño?”, dijo Carlos Morán.

El ministro del Interior aseguró que el componente de inteligencia “es importante” y que los policías vestidos de civil se van a incrementar para intensificar la prevención.

El caso de niña asesinada

Camila tenía solo 4 años y su asesino aprovechó que se encontraba en la calle, de madrugada, con otras dos niñas, para raptarla y abusar sexualmente de ella.

Luego de esto, golpeó su cabeza con un pico, metió el cuerpo de la pequeña en un costal y lo arrojó en el sector La Mina, en Independencia, donde fue hallado, la noche del domingo. Se trataría de un adolescente de 15 años.

Doña Viviana contó que, a inicios de año, su nieta viajó a Lima, desde Cerro de Pasco, junto con su madre, Mirella Huamán Santiago (22), y con su hermanita de dos años. Vinieron con la idea de radicar en Independencia, sin imaginar la desgracia que vivirían.

La noche del último sábado, Mirella Huamán acudió a una yunza. Pero antes dejó a sus dos hijas al cuidado de su prima, otra niña de apenas nueve años, quien vive a pocos metros de su casa.

Huamán estuvo bebiendo licor desde las 10:00 p.m. del sábado hasta 6:00 a.m. del domingo, tal como ella misma lo declaró. “A la una de la madrugada, mi prima vino con las bebés a la yunza. Entonces me fui con ellas y me quedé hasta que se durmieron. Luego volví a bajar (a la celebración)”, dijo.

