Los familiares de Edicson Chumpitaz, el payaso asesinado el sábado pasado en Carabayllo , denuncian que el joven de 26 años era extorsionado por prestamistas de la modalidad gota a gota.

Como se recuerda, Chumpitaz, conocido como ‘Menestrita’, era un padre de familia que laboraba como payaso en un circo familiar. Como las ganancias no le alcanzaban, se estaba desempeñando como agente de seguridad en un local, lugar donde terminó siendo acribillado de tres disparos por un sicario.

Según contaron sus parientes a América Noticias, la víctima estaba siendo extorsionada, pues él junto a un amigo suyo habían hecho dos préstamos, pero el segundo no habría pagado a tiempo. El castigo lo terminó pagando Chumpitaz.

“Yo tenía entendido que pidieron (préstamo) de 200 y 300, pero el préstamo (final) fue 500 soles, pero su amigo no estaba pagando, por eso lo estaban molestando. El me decía ‘hay un amigo que me está haciendo quedar mal’, su señora (del amigo) me ha contado a mi”, contó su viuda, Linda Loayza.

Sus familiares exigen justicia y piden ayuda para poder reunir los recursos necesarios para el entierro de 'Menestrita'.





