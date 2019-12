Una madre de familia, fingió haber sufrido un asalto para lograr quedarse con los 3.500 soles que fueron recaudados por los padres de un salón de sexto grado, para la fiesta de promoción de sus hijos, en el colegio Toribio de Luzutiaga ubicado en San Juan de Lurigancho.

La mujer identificada como Mercedes López Córdova (40), simuló haber sido víctima de un robo a las 10 a. m. cuando se encontraba en la avenida Los Olmos. Luego del supuesto asalto, se dirigió a la comisaría de Santa Elizabeth a sentar la denuncia, sin imaginar que las cámaras de seguridad captaron la placa del auto en el que según ella se encontraban los delincuentes.

Los agentes de dicha dependencia policial, dieron con el paradero del conductor del vehículo, a quien lograron detener. Durante el interrogatorio, las autoridades se sorprendieron con la declaración del sujeto, quien aseguró que la autora intelectual era la propia denunciante.

Una vez que la sentaron para escuchar sus declaraciones, la mujer no tuvo más remedio que admitir su delito y mostrarse arrepentida. “Jamás pensé que me iba a pasar todo esto” (…) “Estoy bien arrepentida y prometo que nunca más actúo de esta manera”, respondió mientras rompía en llanto.

Los padres de familia habrían elegido a la madre como tesorera del salón en más de una ocasión. “Me duele todo lo que está pasando. Yo me siento culpable, jamás en mi vida le he robado nada a nadie, yo he actuado sin querer”, agregó.

En otro momento, la policía ordenó la devolución del dinero a los afectados padres, quienes agradecieron la rápida acción de los efectivos.