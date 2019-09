Recientemente, el confeso asesino de una mujer fue capturado por agentes policiales en la provincia de Chincheros, en Apurímac. El sujeto golpeó salvajemente, torturó y mató a la víctima tras ingresar a su vivienda para robar.

“Estaba saliendo y la señora me encontró y reaccionó. Fui con un arma que un conocido me dio para que haga el atraco. Yo quería hacer ver a la señora, pero se me pasó la mano”, confesó el homicida en su manifestación policial.

El asesino identificado como Julian Navarro Guisado (19) había planeado el hurto a la propiedad de la víctima, a quien tenía en la mira por su dinero tras ser contratado para trabajar como peón en las tierras de la occisa.

La víctima fue reconocida como Nancy Soriano Quiroz (43), quien fue asesinada el pasado 07 de enero en San Vicente de Cañete. “Este sujeto no solo robó a mi hermana sino que la mató. Ya todos saben quién es”, indicó a América TV el hermano de la mujer, Juan Soriano Quiroz.

En la pericia psicológica practicada al asesino, se concluyó que tiene una disposición emocional hostil y agresivo, de temperamento fuerte y falto de sensibilidad.

En redes sociales, se presentaba como un sujeto peligroso que gustaba de exhibirse con armas y con grandes cantidades de dinero.