Callao: Cinco años de prisión a ex jefe de la Policía Nacional

A cinco años de cárcel fue condenado el ex general PNP (r) Francisco Pasco La Madrid, quien fuera jefe de la Región Policial del Callao , por haber recibido, de forma ilícita, S/360 mil de los fondos obtenidos de multas y fotopapeletas del primer puerto en 2010.

El juez Gino Delzo, del Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao, lo encontró culpable del delito contra la administración pública-corrupción de funcionarios, en la modalidad de peculado doloso.

Por otro lado, el magistrado impuso la misma condena a los ex funcionarios chalacos Jorge Villarreal, ex gerente general de Transporte Urbano; Carlos Solís, ex gerente general de administración; Julio Modesto, ex gerente de tesorería; Beatriz Huanca, ex gerente de contabilidad, y Salvador Castañeda, ex gerente de administración.

El Poder Judicial resolvió que ellos contribuyeron a que el dinero de las mencionadas infracciones sea depositado en la cuenta bancaria del ex general Pasco La Madrid.

Del mismo modo, se les ha inhabilitado por dos años para ejercer cargos públicos. Además, deberán pagar S/500 mil como reparación civil en favor del Estado.