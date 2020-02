Su apariencia es la de una persona inofensiva. Pero Magnun Romaní Tuanama es uno de los sicarios más peligrosos del país. Era el último asesino que faltaba detener de la organización criminal Los Gatilleros del Callao, encabezada por el abatido Junior Tarazona, ‘Jota’. Este, a su vez, era brazo derecho de Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’.

SICARIO CAE

Magnun Romaní fue capturado la mañana de ayer, en una casa en el Callao, por diez agentes policiales. Estaba solo y desarmado. En vano intentó oponer resistencia. Tiene 23 requisitorias por asesinatos, secuestro, robo agravado, entre otros delitos. Es acusado, también, de ser uno de los autores del ataque a Gerald Oropeza López, investigado por conspiración al narcotráfico y rival de ‘Caracol’.

El atentado se produjo en abril de 2015, en San Miguel, cuando Oropeza –quien cumple prisión preventiva en el penal de Challapalca– iba en su lujosa camioneta Porsche Cayenne, tras salir del aeropuerto, luego de uno de sus viajes a Centroamérica. Por ese caso, Magnun fue detenido en 2016 y misteriosamente liberado dos años después.

También es investigado por el secuestro y asesinato de 13 balazos –la mayoría en el rostro– de Patrick Zapata Coletti, amigo de Oropeza López. Su cuerpo fue hallado en un descampado en San Martín de Porres (ver recuadro).

Se le acusa, además, de la muerte de Juan Collazos Valderrama, supervisor de la empresa APM Terminals Callao. La víctima se encargaba del abastecimiento de los contenedores. Al parecer, lo mató porque no quiso darle un dato.

VALIOSA DECLARACIÓN

Magnun Romaní no negó su participación en los crímenes durante el interrogatorio realizado en la sede de la Región Policial Callao. “Me contrataron para ‘sicariar’ a Patrick. Nos llamaron desde el penal, pero no sabría decir quién. A todos nos llamaron, diciendo que hay chamba. Me pagaron 30 mil soles para bajármelo... No sabría decir si fue por orden de ‘Jota’, exactamente, pero a él siempre lo nombraban como el enemigo… No conocía a Zapata, solo me dieron su foto”, dijo. Sobre el atentado al Porsche añadió: “Nos contrató la misma gente”.

El jefe de la Región Policial Callao, general Juan Oliver García, indicó que la caída de este hampón deja desarticulada a Los Gatilleros del Callao.

“Su captura nos va a dar tranquilidad porque ha estado participando en hechos delincuenciales recientes en Lima y Callao. Este sujeto es de altísima peligrosidad. Él mismo ha revelado que le pagaban 50 mil, 100 mil soles por cada asesinato por encargo. Le espera la cadena perpetua”, expresó el oficial.