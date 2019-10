Un ciudadano venezolano confesó haber violado a un menor de 14 años con habilidades diferentes. El repugnante hecho ocurrió en el distrito de Breña, donde abordó a la adolescente luego de encontrarla en el mercado 3 de febrero, ubicado a solo unos metros de La Rambla y el Hospital del Niño.

José Leonardo Torres Bolano (20) se llevó a la menor con engaños hasta un cuarto ubicado en la cuadra 9, del jirón Huaraz, en donde una vecina dio aviso urgente a la familia de la menor tras verla ingresar al lugar con el sujeto.

Alertados por la situación, los padres de la adolescente denunciaron el hecho ante la comisaría; sin embargo cuando los operativos se iban a dar inicio, una llamada de la niña canceló la búsqueda.

Exámenes del médico legista confirmaron la violación sexual contra la menor, quien también acusó de ese delito a su agresor.

“Cuando salí por allá, le dije que se quede porque ella me estaba persiguiendo. Y ella se echó a reír y me dijo que era guapo. Yo le dije ‘anda, vete’ pero ella me siguió persiguiendo. Entonces, yo pasé adelante y ella también pasó. Ese fue mi error”, indicó

El extranjero confirmó que hizo ingresar a la menor al cuarto y que la violó. “Ella pasó e hicimos eso (sexo)”, expresó.

Padres de la menor pidieron el máximo peso de la ley contra el sujeto.