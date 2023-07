A metros de su vivienda, un joven fue interceptado por cinco delincuentes que se movilizaban en bicicletas en la cuadra 4 del jirón Justo García Granda en Breña.

La víctima de 25 años contó a Panamericana que se encontraba regresando a casa luego de una jornada laboral, cuando estos ‘falsos’ ciclistas se le acercaron rápidamente y le cerraron el paso.

“Me sacaron un arma y comenzaron a revisarme todo, me sacaron la billetera y el celular, y se van. Me pusieron el arma en el pecho y ya me dejé robar nada más”, declaró el agraviado.

Por otro lado, el joven señaló haber intentado poner la denuncia en la comisaría ubicada en el Jirón General Varela, pero que nadie lo apoyó. Incluso, contó que le sucedió algo inusual.

“Fui a declarar lo que había pasado, el robo, y me atendió un señor. Me dijo que subiera al segundo piso. Al momento de subir, no había nadie (arriba), me dice ‘toca las puertas’, comencé a tocar, pero nadie me respondía”, denunció el chico.

VIDEO RECOMENDADO