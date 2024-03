Un negocio de comida rápida terminó quemado en su parte exterior luego de que un sujeto colocara un explosivo aprovechando la oscuridad del apagón en el distrito de Breña en un atentado que ha causado preocupación entre los vecinos.

Testigos del hecho relataron que un desconocido rondaba por los alrededores del jirón Caravelí en actitud sospechosa, cuando repentinamente se acercó al vehículo y encendió una bomba molotov para detonarla.

El dueño del negocio aseguró que no ha recibido amenazas extorsivas antes del ataque ni después, por lo cual le parece extraño el atentado.

“Gracias a dios no he recibido ninguna amenaza, ninguna extorsión. Llevo 4 años como marca y 3 años posicionado en el mercado y no he tenido ninguna amenaza”, explicó el emprendedor en conversación para 24 Horas Edición Mediodía.

Por otro lado, las autoridades aseguraron que no hay imágenes de cámaras de seguridad debido al apagón que se registró en varios distritos de Lima, incluido Breña, por lo cual no pudieron captar el movimiento del atacante, quien habría escapado con dirección a la avenida Arica.

