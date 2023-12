Sale al frente. La presidenta Dina Boluarte manifestó ayer su disconformidad por la liberación de los delincuentes extranjeros detenidos en el búnker de Pachacámac por parte de una jueza y de representantes del Ministerio Público.

“Finalmente, quiénes son garantes de la seguridad ciudadana si no trabajamos de manera unida para vencer esta otra lacra social. Si bien, mi gobierno es muy respetuoso de las decisiones que toma la Fiscalía y el Poder Judicial, dentro de la autonomía que la Constitución les da, no puedo dejar de señalar que estas decisiones no hacen más que perturbar el enorme esfuerzo que hacen los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria”, afirmó en alusión a la sacrificada labor que despliegan efectivos de la Policía Nacional para combatir al crimen organizado.

ESTRATEGIAS

En ese contexto, la mandataria exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que presenten sus iniciativas para reformar el Código Procesal Penal.

“En un tiempo corto, ustedes, señores de la Fiscalía y Poder Judicial, también tienen la posibilidad de presentar iniciativas legislativas para cambiar el Código (Procesal) Penal. Esto no puede seguir así...”, sostuvo.

Cabe recordar que, el pasado 21 de noviembre la Policía realizó un operativo en una vivienda en Pachacámac donde se detuvo a 29 extranjeros, quienes fueron encontrados en posesión de marihuana, pasta básica de cocaína, Tusi (un tipo de droga sintética), armas de fuego y una granada de guerra. Inclusive varios estarían, según la Policía, vinculados a la banda criminal Los Hijos de Dios, una de las facciones del Tren de Aragua.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Lurín les abrió investigación por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y microcomercialización de drogas. El martes, uno de los liberados, disparó contra ocho policías cuando participaba, junto con otros cómplices, en otro hecho delictivo.

DATOS:

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial evaluará la decisión de la jueza Leny Zapata Andía, que liberó a los detenidos en el búnker de Pachacámac.

Durante 2023, la Policía Nacional ha logrado desarticular 181 organizaciones criminales.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: