Kozen Quirós Larronda, como muchos otros jóvenes, salió rumbo a su casa después de un largo día de trabajo sin pensar que sería víctima de un violento asalto en la combi que eligió como medio de transporte .

A través de su cuenta de Facebook, denunció que fue golpeado y robado por trabajadores del vehículo que lo trasladaba por el distrito de Independencia a las 11:00 p.m.

"Estaba con dos amigos e íbamos a subir a la misma combi pero ya no había sitio para mi y por ir cómodo opté por subir al de atrás. En ella habían dos señoras en el asiento reservado, lo creía seguro. Al estar dentro notaba que el chico de al lado no dejaba de verme, el cobrador pidió pasaje y más le importo ver mi maleta. Presentía que algo andaba mal pero ya era tarde, ya había avanzado el carro", escribió.

"Me puse atento a la ruta, se metieron por calles alternas (pensé para evitar trafico pero que tarado... a esa hora no hay muchos carros). El cobrador temblaba hasta que gritó 'Quietos mierdas esto es un asalto' y apagaron las luces", contó Quirós Larronda.

De acuerdo con su testimonio, uno de los pasajeros era cómplice y lo tomó del cuello para revisarlo y arrancharle su teléfono celular. Además, contó que las dos mujeres que estaban en el vehículo también formaban parte de la organización criminal porque no las tocaron e incluso se arrimaron para que los malhechores hagan lo suyo.

"El cobrador le arranchó la maleta a otro chico y el otro h*** de p*** ratero golpeaba a otro chico", manifestó el joven, quien recalcó que los delincuentes estaban visiblemente alterados y vociferando insultos y lisuras sin dejar de golpear a las víctimas.

A él le tocó la peor parte. Según su versión de los hechos, el estar ubicado en la parte de atrás y ser alto lo perjudicó. "Ellos me pegaron en la cabeza y empujaron, gritaban 'bájate m***' pero por primera vez sentí terror. No podía bajar pero para ellos no fue problema... un codazo en mi nuca y un empujón les sirvió para bajarme con el carro en movimiento a velocidad. Caí aventado como una basura sobre pista con tierra, pampa. Intente colocar mis manos para evitar golpearme la cabeza pero mi cuerpo imagino que no me hizo caso y mi perfil de cara se golpeo", relató indignado.