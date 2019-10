El venezolano Leiser David Palacio Vaamonde, quien es sindicado por la Policía peruana como uno de los autores del asesinato de Julio Rivera Quispe (28), hijo de Julio ‘Coyote’ Rivera y sobrino de Paolo Guerrero, fue detenido en Caracas por golpear –en estado de ebriedad– a un policía de su país.

Cuando las autoridades venezolanas verificaron sus antecedentes, advirtieron que este figuraba con circular azul en la Interpol.

Al respecto, fuentes de la Dirincri informaron que el objetivo de la citada notificación es solo “localizar, identificar u obtener información sobre una persona implicada en una investigación criminal”.

No obstante, explicaron que sobre Leiser Palacio no pesaba una orden de captura internacional, por lo que este podía ser liberado en las próximas horas. “El fiscal que tiene a cargo el caso aún no ha denunciado, el expediente no está judicializado”, señaló un oficial de la Dirincri.

Esto pese al tiempo transcurrido, pues tras el asesinato perpetrado el pasado 9 de marzo, la Policía estableció que fueron tres los extranjeros que atacaron al joven en la Av. Defensores del Morro, en Chorrillos. Los maleantes que iban en un auto, lo arrastraron varios metros para arrebatarle su celular.

Es más, durante las pesquisas también ubicaron a un comerciante de Las Malvinas, a quien los homicidas vendieron el celular de su víctima.

También hallaron el vehículo, de placa M2J-394, que Palacio usó para el ataque. Se informó que este lo alquilaba para supuestamente hacer taxi.

El propietario del auto contó a la Policía que días después del crimen, Leiser Palacio le entregó el carro y le dijo que debía volver a Venezuela porque su padre había fallecido.

FICHA:

Leiser Palacio ingresó al Perú el 8 de junio de 2018. Según la Policía, actuó en complicidad con un primo.