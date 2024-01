Terrible inicio de año. Un joven mototaxista falleció este lunes luego de ser apuñalado por un delincuente tras resistirse al robo de su vehículo en el distrito de Ate Vitarte. La víctima, identificada como Jean Paul Morales Gutiérrez de 28 años de edad, deja dos menores en la orfandad.

La madre del mototaxista, Rosa Gutiérrez, indicó que los delincuentes se hicieron pasar como pasajeros y con engaños le señalaron ir a una zona desolada para atacarlo y robarle su celular. Pero, al resistirse a entregar las llaves de su vehículo, uno de ellos lo apuñaló tres veces a la altura de la cabeza y el pecho.

Jean Paul, aún herido, manejó su mototaxi para acudir al hospital de Ate. Sin embargo, a pocos metros del lugar para ser atendido se desvaneció y murió por la gravedad de sus heridas.

“Le han agarrado del brazo y le rompieron su brazo, al no querer soltar su llave le han metido tres cuchillos. Como él no ha dejado que le quiten su moto, le quitaron el celular. Mi hijo se desvaneció a media cuadrita del hospital. No ha podido con el dolor”, expresó la madre de Jean Paul.

La policía inició las investigaciones para encontrar a los responsables del crimen.

