Arlette Contreras se quiebra tras audiencia: "Estos cuatro años de tortura están arruinado mi vida" [VIDEO]

La siguen revictimizando. Arlette Contreras se mostró indignada luego de que la Corte de Lima Norte absolviera a su agresor Adriano Pozo Arias de tentativa de violación sexual y lo condenara a solo 11 años de prisión efectiva cuando la Fiscalía solicitaba 14 años por tentativa de feminicidio.

"Me siento indignada porque hoy la Corte Superior de Justicia de Lima Norte no ha sancionado a Adriano Pozo por tentativa de violación sexual y le ha dado una sentencia a medias. Esto me deja un sinsabor que todavía me pone muy mal y me revictimiza porque obviamente con mi defensa vamos a apelar porque no estamos de acuerdo", dijo Arlette Contreras con su voz quebrada a la prensa que la esperaba a la salida de su audiencia.

El colegiado ordenó una reparación civil por concepto de S/20 mil soles a favor de Arlette Contreras. Su defensa exige que las autoridades soliciten una orden de restricción en su contra para su captura y detención.

"La Corte cree que me puede callar con esta sentencia y no. Estoy disconforme con esta sentencia. Ellos dicen que no tengo afectación, ni tengo estrés postraumático. Ellos dicen que no significan nada estos cuatro años de tortura buscando justicia. Están arruinado mi vida y yo necesito recuperarla y ellos no me lo permiten. Esto es violencia institucional", señaló Contreras.

Este 11 de julio se cumplen cuatro años desde las brutales imágenes en las que la víctima es arrastrada por Adriano Pozo al interior de un hotel 'Las terrazas' en Ayacucho. El mismo tiempo en el que Arlette Contreras sigue luchando por encontrar justicia.