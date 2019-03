Niño de 6 años permanece hospitalizado tras ser golpeado y mordido por su padre [VIDEO]

Tiene puntos en todo el rostro y la cabeza. Un niño de solo seis años permanece internado de emergencia en el Hospital de Ancón luego de haber sido brutalmente golpeado y mordido por su propio padre.

De acuerdo con la madre del menor, el desnaturalizado padre "se desesperó al llegar a su vivienda y no encontrar un celular que había robado horas antes y pretendía vender".

Tras realizar una rápida búsqueda, responsabilizó al pequeño de lo ocurrido y comenzó una brutal golpiza que incluyó fuertes mordidas. Ahora el menor tiene huecos en la cara, cabeza y extremidades.

"Yo no he estado en la casa y se ha desquitado con el bebé", aseguró la joven madre, quien manifiesta que no es la primera vez que este hombre golpea al mayor de sus hijos. Además, asegura que también la agrede a ella.

El sujeto permanece detenido por la Policía Nacional mientras continúan las investigaciones de lo ocurrido.