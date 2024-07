El Ministerio del Interior compartió esta tarde un comunicado en el que menciona las medidas que tomará en torno al caso de la violación grupal a suboficial de Rescate 1 de la División de Escuadrón de Emergencia de La Victoria.

En el documento se señala que el Mininter será implacable con los agresores sexuales sufrida por el policía. “Nos solidarizamos con el efectivo que fue violentado y abusado al interior de una dependencia policial, en enero de 2023, y a la vez reafirmamos que seremos implacables con los responsables de este execrable hecho”, se lee en el comunicado.

“La Defensoría del Policía, por encargo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha intervenido y detectado irregularidades durante las investigaciones, por lo que se ha dispuesto que estas se amplíen e incluyan a todos los implicados en el caso, sean oficiales y suboficiales los que resulten responsables”, agrega.

El ministerio reitera que condena lo sucedido y el daño a la imagen de la institución PNP. “No tendremos contemplaciones, este crimen no quedará impune”, afirma.

¿Qué ocurrió?

En una revelación escalofriante, el programa Cuarto Poder expuso detalles de una grave denuncia que implica a varios altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el reportaje, estos oficiales habrían intentado persuadir al presunto agraviado para que no realizara la denuncia, con el fin de evitar un escándalo que sacudiera a la institución.

El efectivo policial, quien narró su experiencia en una audiencia judicial, relató que en enero de 2023 fue atacado por otros diez agentes en una de las habitaciones bajo la excusa de una ‘tradición policial’.

“Estás loco, le digo, suélteme suboficial porque soy más antiguo y no me soltó y vi que ingresaron unos 10 a 8 efectivos con toallas y frazadas, gritando (que lo van a ultrajar) y veo al suboficial porque era el más alto del grupo. Me tapó con la frazada y pues allí yo ya no vi nada. Me pusieron más frazadas, una toalla, de pies a cabeza y yo estaba peleando. Me estaban metiendo golpes, no tengo idea por qué”, narró el policía que denunció la agresión.

“Como era el más alto, me tapó con la frazada. Me pusieron más frazadas, una toalla. Estaba como peleando, me estaban metiendo golpes, no entiendo por qué. Caí de espaldas y en el suelo me empezaron a golpear. Me bajaron el pantalón y la ropa interior. Trataba de hacer fuerza, gritaba, hice todo”, declaró.

De acuerdo con la denuncia, el ataque sucedió en los dormitorios de la Cuadra de Rescate 01, donde el suboficial fue llevado por su superior y dejado solo hasta que un grupo de aproximadamente 10 agentes ingresó con sábanas y tablas para atacarlo. “Les dije: ‘Suéltenme, suéltenme’. Justo veo al suboficial, lo reconozco porque era el más alto del grupo. Todos gritaban. Le digo: ‘Promo, no juego’”, relató en la audiencia judicial.

Después de ser golpeado y ultrajado, la víctima logró liberarse y, al momento de huir, logró ver a sus propios compañeros grabando la deplorable escena. Tras el ataque, acudió a sus superiores para denunciar la agresión, pero se llevó una gran decepción cuando le recomendaron no tomar acciones legales.

