Luego de siete años, al ver las cuatro denuncias por abuso sexual contra el abogado Adolfo Bazán, dos víctimas más del cuestionado sujeto se armaron de valor y decidieron alzar la voz para buscar justicia por el peor momento de sus vidas.

Las denunciantes aseguran que Adolfo Bazán —expuesto por la modelo Macarena Vélez— y un amigo las agredieron sexualmente en el 2012, cuando eran estudiantes de derecho y tenían 21 y 22 años.

Una de ellas afirmó que durante el episodio, habría sido drogada, pues su memoria no es clara y lo único que recuerda es que se despertó en una cama, sin saber cómo había llegado ahí. Este 'modus operandi’ coincide con el testimonio de las demás víctimas.

“Yo me despierto porque siento una presión en el cuerpo; volteo y la veo a mi amiga en otra cama, tirada con las piernas abiertas y con el vestido subido, (…), sin ningún movimiento y sin reaccionar; no sabía lo que estaba pasando”, declaró la víctima ante el programa dominical Panorama.

“Cuando abro mis ojos veo que él me estaba besando la cara, el rostro; me estaba lamiendo el cuerpo, me estaba lamiendo el cuello”, fue el desgarrador testimonio de la joven.

Incluso, contó que Adolfo Bazán la golpeaba y forcejeaba, debido a que ella se aferraba a su leggins y no dejaba que el abogado le baje la prenda.

“Me decía: ‘cállate, mierda, cállate’, y me golpeaba, me mordía los senos, me mordía el cuello, me mordía los brazos. Se cortaba conmigo y yo gritaba”, recordó la víctima.

La pesadilla para estas jóvenes, no terminó ahí, pues comentó que el abogado las intimidó y amenazó para que no puedan denunciarlo, “si tú hablas, si tú me denuncias, tú no sabes quién soy yo”, les dijo Bazán.

SE ARMARON DE VALOR

Luego de ver las denuncias de la modelo Macarena Vélez, universitaria Joshelin Truco y dos víctimas más, las jóvenes decidieron contar su verdad, buscar justicia y llamar a otras víctimas a que acusen a su agresor.

“Hemos salido a hablar porque realmente esperamos que las chicas que han sido agredidas, no sean como nosotras que callamos por miedo en ese momento”, dijo la joven.

LA MINISTRA SE PRONUNCIA ANTE ESTE CASO

Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comentó respecto a la gravedad del caso, pues afirma que da visibilidad a la cruda realidad y el machismo en el país.

“Estas denuncias, nos va a servir para que tanto la Fiscalía y el Poder Judicial actúen”, dijo Montenegro.

Además, advirtió que entendía que las víctimas querían mantenerse en el anonimato por razones lógicas, pero que las denuncias eran necesarias para poder poner fin a este y otros casos.