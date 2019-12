El 4 de diciembre se cumplió un año del terrible hallazgo que conmocionó a todo el país, el cuerpo de una mujer que presentaba señales de haber sido degollada, quemada y enterrada fue encontrado en un cilindro con ácido muriático. Sin embargo, el asesino de Marisol Estela Alva continúa prófugo y sin orden de captura. El macabro hallazgo se dio en Villa el Salvador.

El principal sospechoso, quien fue identificado como Luis Estebes Rodríguez, exsuboficial del Ejército Peruano, era uno de los que integraba la lista de feminicidas prófugos del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Por su paradero ofrecían 20 mil soles.

Sin embargo, a cumplirse una año del horrendo crimen, también se termina la vigencia de la orden de captura para el presunto feminicida.

RENOVACIÓN DE ORDEN DE CAPTURA

Fuentes de Perú21 confirmaron que la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Villa El Salvador, a cargo de la fiscal Helga Ortega Toledo, solicitó hace una semana renovar la orden de captura que pesaba sobre Estebes ante el juzgado especializado en lo penal de dicho distrito.

Sin embargo, el proceso para su actualización se encuentra paralizado.

EN ESPERA DE JUSTICIA

Sin importar el tiempo, la hermana de Estela Alva continúa a la espera de que la justicia llegue, por ello actualiza cada cierto tiempo los escasos avances en el caso en una cuenta de Facebook que creo con ese fin. “Desde el 30 de noviembre del año 2018 no puedo vivir tranquila, no duermo bien, tengo miedo de que ese enfermo me esté observando y me haga lo mismo”, se lee en una de sus publicaciones.

Marisol no fue la única víctima del feminicidio durante el 2018, luego de ella se registraron al menos 149 casos más. Con la actualización de este caso se deja ver que, aún después de muertas, la justicia no llega.