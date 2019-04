Policía de Salvataje rescató a más de 1,200 bañistas durante la temporada de verano | FOTOS

Durante la temporada de verano 2019, un total de 1,231 personas fueron rescatadas por los agentes de la Unidad de Salvamento Acuático de la Policía Nacional del Perú (PNP), según informó la institución policial.

Las playas donde se registraron mayores rescates fueron Santa María con 141 personas, Cerro Azul (133), Los Pulpos (126), Costa Azul Ventanilla (97), Santa Rosa Chica (79) y Arica (77), detalló la PNP.

Ante la ola de calor que continúa en la capital, la institución enfatizó que las 110 playas del litoral y piscinas siguen resguardadas por un total de 600 salvavidas debidamente capacitados en rescate de personas.

Este equipo de salvataje cuenta con 100 motos acuáticas, 700 boyas, 200 tablas de rescate, 20 desfibriladores y el apoyo de dos helicópteros, resaltaron.

Los equipos están ubicados en las zonas norte y sur de la ciudad, que están prestos a dar el apoyo a esta unidad de la PNP, en caso el rescate lo amerite, para el traslado rápido del herido al nosocomio más cercano.

Además, la unidad de salvataje señaló que cuenta con dos canes salvavidas de nombres “Ruso” y “Gringo” de la Policía Canina, ambas de raza labrador, que recibieron capacitación, durante tres meses, en rescate de bañistas.

La policía de salvataje indicó que los canes ingresan al mar con salvavidas debidamente acondicionados con una boya para cumplir su labor de rescate.

Recomendaciones:

​

-Si ha tomado licor no ingrese al mar, ya que por su estado no mide el peligro, poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares.



-Si intenta rescatar a una persona, primero debe calmar a la posible víctima y luego proceder al rescate.



-A los padres, no dejen solos a los niños ya que se pueden extraviar o ingresar al mar.



-En caso ingiera alimentos en la playa no ingrese al mar, porque puede sufrir calambres estomacales.



-Apenas llegue a una playa observe el color de la bandera:



Roja: significa mar peligroso y olas grandes.



Amarilla: tener precaución, el mar puede cambiar.



Verde: mar tranquilo.

DATO

-Abstenerse de concurrir a las playas: Ventanilla, Villa, La Herradura y Santa Rosa, por ser playas abiertas y peligrosas por sus corrientes.



-Durante el pasado verano, se han rescatado a 700 varones mayores, 185 mujeres mayores, 232 varones menores y 114 mujeres menores.