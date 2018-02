Policía Nacional se pronuncia sobre presunta agresión a Héctor Chumpitaz

Luego de que el club Universitario de Deportes denunciara una supuesta agresión por parte de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en contra del ex mundialista Héctor Chumpitaz , la institución se pronunció al respecto.

Según señala un comunicado emitido mediante redes sociales, fue el mismo director general de la PNP, Richard Zubiate Talledo, quien se comunicó con Chumpitaz para aclarar lo sucedido.

En el diálogo entre el ex futbolista y la autoridad policial, se acordó que no hubo ninguna agresión física hacia el respetado ídolo de Universitario de Deportes.

"Héctor Chumpitaz Gonzáles negó tajantemente haber sufrido alguna agresión física o verbal por parte de efectivos de la PNP", señaló el comunicado.

Además, la institución instó a rechazar "toda información tendenciosa y malintencionada que busque dañar la imagen" de la Policía Nacional.

Esta versión de la PNP coincidiría con la que descargó Chumpitaz por la mañana de este domingo en entrevista con RPP.

"Una vez que pasé por encima de la reja no me agredieron ni me dijeron nada, sería un pecado echarle la culpa a la Policía. Por otro lado, el comisario no me pidió disculpas", refirió el otrora seleccionado nacional.