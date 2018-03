Policía Nacional obligada a resguardar los bancos ante ola de asaltos

Ante la ola de asaltos a bancos –que a la fecha ya suma 11 casos– y al poco interés que han mostrado las entidades financieras por contratar a agentes policiales para que resguarden sus agencias, según lo señaló ayer el director de la Policía Nacional , general Richard Zubiate, se ha dispuesto que custodios de diferentes unidades vigilen las inmediaciones de las sedes bancarias en la capital.

Precisó a Perú21 que los custodios realizarán este tipo de servicio sin que los bancos que operan en nuestro país paguen “un real”. Informó que se trata de una medida temporal para contrarrestar estos atracos y, así, proteger a los miles de usuarios.

Dijo que a la fecha solo los bancos Interbank y Crédito han solicitado el resguardo policial, pero no para todos sus locales. En el primer caso son 36 de sus sedes las que cuentan con este servicio, mientras que en el segundo son 23 agencias.

“No hay personal de seguridad en los bancos. Pareciera que a ellos poco les importa. Hay un vigilante que tiene instrucciones de no mover un dedo cuando los asaltan y el tema es el pago del seguro”, dijo el general Zubiate.

Manifestó que, ante ello, “la Policía tiene que tomar sus medidas. Hemos comprometido a personal de diversas unidades para cubrir este servicio, no en la puerta, sino en las inmediaciones de las agencias para evitar los asaltos”.

Aclaró que esto no forma parte del convenio que permite contratar a policías en sus días de franco o de vacaciones.

Ante la consulta sobre si esto iba a originar que los bancos no soliciten más policías, a los que se les pague un sueldo, respondió: “Claro que a ellos les conviene porque nosotros estamos mandando policías, pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados”.

INSEGURIDAD CIUDADANA



Perú21 se comunicó con la oficina de prensa de la Asociación de Bancos (Asbanc) para conocer por qué no se contrataba a más policías para resguardar las entidades financieras. Nos respondieron que “el convenio abre la posibilidad de la contratación de los policías, pero no la obliga, por lo que cada banco decide en función de su política interna de seguridad”.

“La seguridad ciudadana no les corresponde a los bancos. La contratación de los efectivos policiales en las agencias debe ser un adicional a lo que ya existe en la vía pública. Así llenen los bancos de policías, no se va a reducir la delincuencia. Mover policías no es la solución, el tema va por inteligencia, investigación”, refirió.

Al respecto, el ex ministro del Interior Miguel Hidalgo señaló que “la seguridad ciudadana le compete a la Policía de la vereda del banco hacia afuera, pero cuando hay una actividad criminal en el interior de los bancos, esto ya les compete a ellos y eso tienen que entenderlo.

Dijo que “a pesar de que el sector Interior y la PNP están haciendo esfuerzos para darles seguridad a los bancos, estos no quieren colaborar”.

TENGA EN CUENTA



- En Lima y Callao operan más de 12 entidades financieras que cuentan, aproximadamente, con 1,500 agencias.



- El Ministerio del Interior firmó un convenio con Asbanc en julio del año pasado para que los bancos puedan contratar a los policías. Para ello, las entidades financieras solo deben mandar una carta de intención.