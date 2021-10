El ministro del Interior, Juan Carrasco, afirmó hoy que el tema de seguridad ciudadana no se soluciona decretando un estado de emergencia en las regiones, provincias o distritos donde se suscitan mayores reportes de criminalidad y delincuencia. En esa línea, remarcó que es la Policía Nacional, y no las Fuerzas Armadas la institución encargada de esta problemática.

Estas expresiones las brindó el funcionario luego que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, señaló que es “necesario” que se declare el estado de emergencia en el Callao, para reinstaurar el orden interno en la citada región y fortalecer a la Policía Nacional en el marco jurídico para que pueda enfrentar a la delincuencia.

“El tema de seguridad ciudadana no se puede resolver con un estado de emergencia. No puedo tener un estado de emergencia y resolver el tema de inseguridad ciudadana. No puedo sacar los tanques y al Ejército para resolver el tema de la seguridad ciudadana. En ningún país desarrollado especialmente se utiliza a las Fuerzas Armadas para brindar seguridad ciudadana. Solo aquellos países que buscan eliminar elementos terroristas como Al Qaeda, pero solo específicamente para esos casos”, indicó Carrasco Millones.

“Solo aquellos países que buscan eliminar elementos terroristas como Al Qaeda, pero solo específicamente para esos casos. En el caso de Perú, tenemos caso de delincuencia organizada y estamos trabajando en eso, trabajando con temas legales y técnicas especiales de investigación y tenemos reuniones con entidades especializadas en eso”, añadió.

Asimismo el titular del Mininter explicó que el tema del trabajo operativo de agentes policiales en cada lugar es distintos, por ello aseguró que el resguardo en el también llamado primer puerto es diferente en comparación a otros distritos de la capital. En otro momento, detalló que se evalúa un apoyo adicional con miembros de las Juntas Vecinales.

“El Callao siempre ha sido una zona convulsionada y necesariamente esas zonas necesitan otro tipo de tratamiento y estrategia, no es el mismo que brindo a Miraflores y San Isidro. Ayer hemos estado visitando la región Callao, verificando los laboratorios de última generación, también viendo el problema del 105 para que puedan llegar directamente las denuncias al Callao y no llegar al 105 y luego al Callao”, dijo.

Carrasco presentó hoy los principales logros policiales contra la delincuencia común y organizada durante el mes de setiembre. Informó que se han desarticulado 87 bandas delincuenciales, ocho organizaciones criminales y se incautaron 614 armas de fuego.

