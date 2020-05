Un joven cadete identificado como Richard Josue Agurto Quevedo (19) denunció que fue agredido en el interior de la Escuela de Oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) en marzo, según informó el programa ‘Al estilo de Juliana’.

“Muchas veces me daban varios golpes en la cabeza. Fue una experiencia horrible… Un grupo de cadetes me propinó un empujón y caí entre la vereda y el jardín, donde estaba los dormitorios y me golpeé mis testículos… Me diagnosticaron que tengo un problema en el testículo y que el 99.9% es que no pueda tener hijos”, sostuvo.

De acuerdo con el citado programa, el hecho ocurrió cuando ingresó a la escuela el pasado 18 de marzo. Luego de la caída y golpe en los testículos, Richard Agurto indicó que le dieron descanso médico por 17 días por una inflamación que tuvo en la zona mencionada, pero no habría sido respetado.

Además, sostuvo que días después fue dado de baja. “Con amenazas e insultos me hicieron firmar el retiro”, declaró.

Ante esta situación, el coronel Carlos Alberto López Aedo, director de Comunicación e Imagen de la PNP, descartó la agresión hacia el joven e indicó que este se retiró de la escuela por voluntad propia.

“Descartamos tajantemente (la agresión). Esta es un escuela de formación de cadetes que se respeta los derechos voluntarios. Está demostrado históricamente que durante el primer o segundo mes, muchos jóvenes no se adaptan a este sistema de disciplina, de formación de internado”, declaró para el programa.

“La consecuencia de la inflamación (por el golpe en los testículos) pueden ser varias causas, el hecho concreto es que él ha solicitado en tres oportunidades retirarse de la escuela, él no se ha adaptado al sistema de internado”, recalcó.