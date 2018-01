Luego de 67 días de la muerte de la voleibolista Alessandra Chocano (16), ocurrida en Miraflores, la Policía envió el viernes el informe final sobre las investigaciones del caso. En el documento señaló al futbolista Yordy Reyna como presunto responsable del delito de encubrimiento real.



Según agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, Reyna habría “tergiversado los hechos en torno a la muerte de la joven deportista”.

Esto al haber intentado ocultar que fue él quien alquiló el departamento ubicado en un edificio de la cuadra 8 de la Av. 28 de Julio. Asimismo, al haber afirmado que no sabía que la joven era menor de edad.

No obstante, los investigadores precisaron que ello no tiene nada que ver con la causa de la muerte, pues esta aún no ha sido establecida fehacientemente. “Si bien tenemos los resultados cualitativos de que ingirió un energizante, aún desconocemos los resultados cuantitativos para saber si esto le causó un infarto”, explicó un agente de la Dirincri.

Dijo que ellos tuvieron que enviar el documento porque ya se les había cumplido el plazo que les dio la Fiscalía.

Carlos Castillo, abogado del futbolista, nos dijo que aún no tenía información al respecto y que la Fiscalía le iba entregar los actuados este lunes.

“Me parece muy jocoso, pero voy a examinar (el documento policial) para ver cuáles son los elementos que señalan que hay un encubrimiento real. Supuestamente se decía que es por el arrendamiento, me parece tremendamente jalado de los cabellos”, indicó.

Asimismo, consultamos sobre el citados delito al abogado penalista Roberto Miranda, quien nos explicó que este se da cuando se trata de ocultar o destruir pruebas.