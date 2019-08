Policía capturó a mujer acusada de secuestrar a una recién nacida en Huaycán

La Policía Nacional capturó a una mujer, identificada como Hilda Maurtua Pardo (35), quien es acusada de secuestrar a una bebé de mes y medio de nacida en la zona de Huaycán, Ate, en setiembre del 2018.

“Yo nunca me robé nada, yo le pagué a la señora. Me lo vendió. Yo ahora sé el delito que he cometido y voy a pagar mis culpas. Estoy arrepentida de todo lo que hice”, expresó la detenida ante América Noticias.

Insistió en que la madre supuestamente le vendió su hija recién nacida y le pidió que “se acerque (ante las autoridades) y diga la verdad”.

En octubre del 2018, el Ministerio del Interior informó que incluyó en el Programa de Recompensas a Hilda Adelaida Maurtua Pardo y ofrecía 15 mil soles por información sobre su paradero.

La Policía sospecha que Maurtua Pardo y su pareja, Ronald Renzo Cotrina Salinas, habrían tenido secuestrada a la menor desde el 21 hasta el 24 de setiembre del 2018 en una vivienda de Chosica.

Ellos habrían quitado con engaños a la bebé de los brazos de su madre, identificada como Ruth Cortez, a la salida de una posta médica de Huaycán. La víctima contó que le ofrecieron ayuda para realizarse la prueba de ADN y así determinar la paternidad de su hijo, así como entregarle un terreno y alimentos para la menor.

Ante la denuncia de la madre y una intensa búsqueda, la Policía Nacional encontró a la bebé en una banca del parque Retama, en Chaclacayo, el pasado 25 de setiembre.

El Segundo Juzgado Penal de Lurigancho, Chosica y Chaclacayo, de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ordenó la detención preliminar de Ronald Renzo Cotrina Salinas e Hilda Adelaida Maurtua Pardo por el delito de secuestro.



Hilda Maurtua Pardo fue detenida al tener una orden de captura vigente. (América Televisión)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: